/632923/رشا-أبو-شقرة--جيبوتي-تمثل-عمق-استراتيجي-لأمن-الدول-المطلة-على-البحر-الأحمر-فيديو

أكدت النائبة رشا أبو شقرة ، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن العلاقات المصرية الافريقية ،علاقات قوية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ساهمت فى العديد من حركات التحرر واستقلال الدول ، ضد الاستعمار العسكري، و فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، انشغلت مصر قليلا بقضاياها الداخلية عن القارة السمراء، وكفاحها ضد الاستعمار ،فضلا عن حركات التحرر والحروب التي خاضتها، ، أما فى عهد الرئيس محمد حسني مبارك، غابت مصر تماما عن القارة الافريقية، خاصة بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا.

العلاقات المصرية الافريقية

وأشارت النائبة رشا أبو شقرة ،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى حدوث طفرة فى العلاقات المصرية الافريقية، على كافة الأصعدة ومع كل الدول الافريقية ،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،فضلا عن توجيه كل مؤسسات الدولة لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية، والعودة للجذور والهوية الافريقية ، إضافة إلى زيارة عدد من الدول لأول مرة، مثل كوتديفوار وجيبوتي و كينيا والتي تعد الثانية، خاصة بعد زيارة الرئيس جمال عبد الناصر ، ملافتة إلى أن الزيارات الافريقية حازت على نسبة 33% من زيارت الرئيس السيسي الخارجية.

الاهتمام الافريقي داخل مصر

وتابعت النائبة رشا أبو شقرة، أن اهتمام القيادة السياسية ، بالدول الافريقية ، لم يكن خارجيا فقط وانما داخليا أيضا، حيث دخليا أطلقت اسوان كعاصمة للثقافة الافريقية ، فضلا عن الاهتمام بالشباب الافريقي المقيم بالقاهرة ،من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل القادة الافارقة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،والتي تعد أهم أزرع وزارة الخارجية المصرية.

التعاون المصري الافريقي

وأضافت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تولي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي وتحقيق مصر للأنجازات على كافة الاصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية،مشيرة إلى الاتفاقيات العسكرية مع السودان وجنوب السودان والكنغو، مؤكدة أن دولة جيبوتي تمثل اهتمام بالنسبة لموقعها الاستراتيجية ووقوعها على مضيق باب المندب، وعدد من الدول منها اثيوبيا والصومال واريتريا، واهميتها فى عمق استراتيجي لأمن البحر الأحمر، وماتمثله جيبوتي من أمن قومي لكل الدول المطلة على البحر الاحمر، فضلا عن أن مصر من الدول التي وضعت حجر الاساس فى اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الافريقية ،والتي تمثل حلم التكامل الافريقي ، وحلم الأباء ،لافتة إلى الأهمية الاقتصادية للدول التي لا تطل على بحار أو محيطات وهي ما تعرف بالدول الحبيسة، ومنها دولة اثيوبيا التي تتم صادراتها عن طريق دولة جيبوتي.

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وأردفت رشا أبو شقرة ،عضو مجلس النواب، أن اوجه الدعم جيبوتي مثل معظم الدول الافريقية تعاني من معدلات البطالة، وانخفاظ معدلات التنمية والاستثمارات بالرغم من موقعها الاستراتنيجي الهام، خاصة بعد خروجها من الحرب الأهلية 1991\1994، مؤكدة أن التطور والدعم الثقافي من أهم أشكال التعاون مع الدول الافريقية، فضلا عن أن الاستعمار لم يكن بشكله التقليدي العسكري، أنما بشكل مختلف ، من خلال الهيمنة الثقافية على العقول البشرية ن من خلال البعثات التنويرية التي يقوم بها الازهر الشريف إلى جنوب افريقيا.