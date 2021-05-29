/632925/التجديد-مكافأة-صلاح-محسن-في-الأهلي-بعد-السوبر-الإفريقي

أعلن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن إدارة النادي الأهلي يسعى إلى تمديد عقد صلاح محسن جناح الفريق، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الفريق، تستعد خلال الفترة القادمة للتفاوض مع وكيل اللاعب بخصوص تمديد عقده، للإستفادة من خدمات اللاعب، ويذكر أن صلاح محسن شارك كبديل في عدة مباريات في الفترة الأخيرة، ولكنه ظهر وتألق خلال المباريات التي شارك فيها.

الجدير بالذكر أن عقد صلاح محسن الذي انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية ـ يناير 2018 ـ قادمًا من إنبي، يتبقى به موسمين مقبلين، واختتم المصدر بأن الهدف من تجديد عقد اللاعبين مبطكرا، هو الحفاظ على استقرار الفريق، ولجعل اللاعب يصب كل تركيزه مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما نجح في استعاده مستواه المعتاد وتألق بشكل لافت مع الفريق في الفترات التي شارك بها.

تألق صلاح محسن في الفترة الاخيرة

أحرز صلاح محسن هدف في مباراة الأهلي ونهضة بركان ضمن منافسات السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة، وتوج الأهلي بلقب السوبر القاري على حساب نهضة بركان بالفوز بهدفي محمد شريف وصلاح محسن، وعبر صلاح محسن عن فرحته بالفوز يلالسوبر الإفريقي قائلا "الحمد لله على تحقيق لقب السوبر الإفريقي الذي كان غائبا عن النادي منذ 7 أعوام، وقدمنا مباراة كبيرة في حضور جماهير النادي الأهلي".

ولعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات في خط الهجوم: محمد شريف

بينما لعب فريق نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: زهير لعروبي. في خط الدفاع: محمد عزيز - إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. في خط الوسط: محمد فرحاني - العربي ناجي – بكر الهلالي. أمامهم: زياد كروش. في خط الهجوم: حمدي لعشير – محسن ياجور.