/632926/أبرز-قرارات-الشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية

استهل المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، ثم عرض فيلم تسجيلي مدته 20 دقيقة تناول مفهوم الإعلام وعرضًا لأنشطته من القنوات الفضائية والإذاعية، وصحف، ومواقع، ومنصات رقمية، وقدم حقيقة وضع الإعلام قبل ظهور الشركة المتحدة، وبعد انطلاقها، والتطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

دوت الخليج يكشف أبرز تفاصيل المؤتمر الصحفي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضلًا عن خطط تطورها.

طرح أسهم شركة المتحدة للبورصة وتشكيل هيكل إداري جديد

كشفت المتحدة للخدمات الاعلامية خلال مؤتمرها الصحفي عن طرح أسهم الشركة فى البورصة، فضلًا عن تشكيل جديد لمجلس إدارة الشركة، حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.

المتحدة الإعلامية تعلن عن إنشاء قناة إخبارية إقليمية وعالمية جديدة

أعلنت المتحدة الإعلامية أيضًا من ضمن خطة تطورها، إطلاق قناة إخبارية مصرية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية وذات بعد إقليمي، تقدم رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام، ومن المقرر انطلاقها في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقين باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا فضلًا عن إطلاق قناة إخبارية عالمية.

المتحدة تعلن عن إطلاق سلسلة جوائز للتأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر عن إطلاق سلسلة من جوائز التأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين، الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسي، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

المتحدة للخدمات الإعلامية تنشأ صندوق لرعاية العاملين في الإعلام

وأكدت المتحدة إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

الخطط المستقبلية للأعمال الدرامية وفقًا لقرار المتحدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن تحقيقها أرباحًا خلال موسم رمضان 2021 بنحو 260 مليون جنيه، مقابل 470 مليون جنيه خسائر في موسم رمضان 2017.

ووضعت المتحدة خطط جديدة لتطوير الأعمال الدرامية المستقبلية من خلال توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي على مدار العام وليس فقط شهر رمضان، كذلك العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة، أيضا سيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

حقيقة القبض على بعض قيادات شركة المتحدة

ورد حسن صالح المتحدث الرسمي للشركة على الأنباء المتداولة التي توضح القبض على بعض القيادات في الشركة قائلا: "جميع ما تم تداوله عبارة عن شائعات عارية تماما من الصحة ونرفض المساس بأي شخصية كانت ضمن قيادات الشركة"، أما عن محمد سامي فلم يتم أخذ إجراء ضده حتى الآن وليس هناك تفاصيل عن إيقاف العمل مع المخرج محمد سامي لأن ما حدث بيان في العمل التنظيمي وأمر داخل الشركة فقط.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته المتحدة للخدمات الإعلامية شهد حضور عدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف، منهم الاقتصادي حسن عبد الله أمير كرارة، المخرج بيتر ميمي، الفنان هاني رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الإعلامي عمرو الليثي، المنتج خالد حلمي.