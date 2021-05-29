/632928/سبب-تأجيل-مباراة-الأهلي-والمقاولون-العرب-بالدوري-الممتاز

أعنلت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المقاولون العرب والأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز ، بسبب لعب النادي الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بعد حسم التأهل على حساب صن داونز بدور الـ 8

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

تأجيل مباراة المقاولون العرب و الأهلي في الدوري

وكانت بعثة المارد الأحمر قد وصلت إلى مطار القاهرة عصر اليوم، السبت، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة عقب الفوز على نهضة بركان بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد.

وحقق المارد الأحمر الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن المارد الأحمرمن حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

الأهلي يعزز أرقامه القياسية بعد السوبر الإفريقي

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين»، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر.