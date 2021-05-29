خاص.. تعرُض كأس السوبر الإفريقي«للكسر» خلال رحلة عودة الأهلي ؟!

/632930/خاص-تعرض-كأس-السوبر-الإفريقيللكسر-خلال-رحلة-عودة-الأهلي

شهدت رحلة عودة بعثة النادي الأهلي لقطة غريبة والتي تتمثل في تغيير مظهر كأس السوبر الإفريقي خلال تواجد اللاعبين داخل طيارة العودة لمطار القاهرة قادمة من مطار الدوحة وذلك بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد.

وظهر كأس السوبر الإفريقي بمظهر مختلف بين جلسات التصوير الخاصة بلاعبي النادي الأهلي ، حيث ظهر في البداية مُزين بشعار الكاف ، قبل أن يختفى بعد ذلك من صور احتفالات لاعبي المارد الأحمر، الأمر الذي يوضح كسر الجزء الخاص بشعار الاتحاد الإفريقي. كسر كأس السوبر الإفريقي وعلم دوت الخليج أن شعار الكاف المتواجد في كأس السوبر الإفريقي مرن للغاية ويمكن فكه وتركيبه بكل سهولة ، ولذلك حرص إداريين الفريق الأول لكرة القدم على "فك" شعار الاتحاد الإفريقي بعد الشعور بوجود " خلل" بسيط في تركيبه ، وذلك حتى لا يتعرض للكسر، في إشارة لعدم تعرض الكأس للكسر كما قبل. تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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