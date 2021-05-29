رحمى: المشروع القومى لجذب السكان بالوادى الجديد يهدف إلى تحقيق تنمية مستمرة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم السبت، أن مشاركة المحافظة فى المشروع القومى لجذب السكان بالوادى الجديد تأتى وفقًا لتوجه القيادة السياسية فى هذا المشروع، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى تخفيف العبء السكانى فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية فى مقابل جذب المزيد منهم للمحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات المزارعين فى استصلاح أراضى جديدة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال اتاحة فرص عمل جديد بتلك المحافظات.





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