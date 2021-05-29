غدًا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسرائيلي  

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجية، غدًا الأحد، جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

يأتي ذلك وسط مساعٍ مصرية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة.

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