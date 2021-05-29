/632934/محافظ-الوادى-الجديد-يوجه-صغار-المزارعين-لزراعة-النباتات-الطبية-والعطرية

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، ضرورة اتجاه صغار المزارعين إلى زراعة النباتات الطبية والعطرية باعتبراها محاصيل ذات عائد اقتصادي كبير.

انتاج النباتات الطبية جاء ذلك خلال تفقده مشروع استثمار زراعي لإنتاج النباتات الطبية والعطرية “ النعناع “ على مساحة 2600 فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة. واشاد بالمشروع الذى يتم تسويقه وتصديره لشركات الصناعات الدوائية والغذائية والأعلاف، موجهًا بالتنسيق بين المستثمر صاحب المشروع ومديرية الزراعة للتنسيق مع صغار المزارعين لزراعة النباتات الطبية وتسويق إنتاجهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يوجه صغار المزارعين لزراعة النباتات الطبية والعطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.