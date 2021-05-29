/632931/أحمد-دياب-يهنيء-النادي-الأهلي-لتتويجه-بالسوبر-الأفريقي

قدم النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التهنئة للنادي الأهلي لحصده اللقب السابع من بطولة كأس السوبر الإفريقي لعام 2021 على حساب منافسه نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية 2020، موضحًا أنه انجاز جديد يضاف لقائمة إنجازات الرياضة المصرية.

أحمد دياب يشيد باداء الأهلي البطولي

وأشاد دياب بالاداء المتميز والبطولي الذي قدمه النادي الأهلي ونجاحه بالفوز بنتيجة 2-0 في ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة على نهضة بركان، مشيدا بالروح المعنوية العالية والحماس الشديد لدى الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، مؤكدًا أن هذه البطولة الخامسة خلال الأربع شهور الماضية.

أحمد دياب يوجه التحية لمجلس إدارة الأهلي

كما وجه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي العريضة، ، مشيدا بأداء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

واكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن هناك العديد من العوامل التي تحقق الإنجازات والبطولات، أبرزها الإستقرار الإداري والفني، وهو ما نراه جليا داخل النادي الأهلي، مطالبا جميع الأندية المصرية بأن تحذو حذو النادي الأهلي لتحقيق التقدم والإذدهار .