/632933/ضياء-داود-ونواب-دمياط-يتقدمون-بمذكرة-لاعتراضهم-نقل-تبعية-مستشفى-دمياط-لأمانة-المراكز-الطبية

تقدم النائب ضياء الدين داوود، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، بمذكرتين لكلا من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، و محافظ دمياط، للاعتراض على قرار رئيس الوزراء رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ بتحويل تبعية مستشفى دمياط التخصصى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وبرر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدمهما بالطلب، لما ينتج عن التحويل من أعباء مالية على المرضى نظير تلقى الخدمات الطبية، مؤكدين أنه أمر المرفوض منا تماما للأسباب الواردة بالمذكرة المقدمة.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،ألقي كلمة مُسجلة في أعمال الجمعية الـ 142 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021 ، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذي يأتي تحت عنوان :" التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات ".

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وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى الظروف الاستثنائية والحرجة التى تمر بها البشرية جراء الاجتياح الوبائي المفاجئ لفيروس كورونا، وما تبعها من تداعيات وآثار بالغة القسوة، على كافة الأصعدة والمستويات، ، منوهاً بالتداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تلك الجائحة والمتمثلة في فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرض قيود على السفر على نطاق واسع، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة مُوجعة لحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية، وعلى الصعيد الاجتماعي.