/632929/تعرف-على-أكثر-الدول-الحاصلة-على-بطولة-دوري-أبطال-أوروبا

وجاءت قائمة الدول الأكثر فوزا بدوري أبطال أوربا كالأتي:

1- إسبانيا (74 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

2- إيطاليا (71 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

3- إنجلترا (62 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

4- ألمانيا (60 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة

5- هولندا (51 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

6- البرتغال (40 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

7- البرازيل (37 لاعبا)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

8- فرنسا (30 لاعبا.)أستطاعوا التتويج بالبطولة.

9- أسكتلندا (26 لاعبا) أستطاعوا التتويج بالبطولة.

10- الأرجنتين - رومانيا (12 لاعبا) أستطاعوا التتويج بالبطولة.

تشيلسي والسيتي في نهائي دوري أبطال اوروبا

ويسعى تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق اللقب موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، ويعد هذا النهائي هو الثالث للبلوز بعد أن فقد اللقب في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا. بينما يسعى جوارديولا المدير الفني للسيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه كمدرب، بعد ان توج مع برشلونة باللقب الأوروبي عامي 2009 و2011، كما يعد الإسباني أحد 7 أفراد فقط توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب، بعد أن شارك كلاعب في تتويج البارسا بلقب موسم 1991-1992، بعد الفوز على سامبدوريا الإيطالي بهدف شهير للهولندي رونالد كومان مدرب البلوجرانا الحالي.

تواجد لاعبين عرب ضمن الفائزين بدوري أبطال أوروبا

وتواجدت أيضا بعض الدول العربية ضمن الجنسيات الحاصلة على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تواجد اسم لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حيث قاد الريدز للتتويج باللقب في موسم 2018-2019، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في المباراة النهائية، وقد تأهل ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وفاز ريال مدريد بتلك المباراة وتوج بدوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت، على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS Premium 1 ويعلق على المباراة عصام الشوالي. التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في حراسة المرمى: إيدرسون. في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو. في خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين. في خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا. التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في حراسة المرمى: إدوارد ميندي. في خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل. في خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي. في خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.