/632935/أول-تعليق-من-باتريس-كارتيرون-على-عقوبة-الإيقاف

علق باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على العقوبة التي أصدرتها لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم بسبب أحداث مواجهة الفارس الأبيض والإسماعيلي في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر والتي أنتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وأكد كارتيرون في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أنه يحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضده اليوم ، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشر في كأس مصر.

أول تعليق من كارتيرون على عقوبة الإيقاف

وأضاف كارتيرون أنه لن يعلق على هذا القرار أكثر من ذلك، مؤكدا أن شغله الشاغل حاليا هو التركيز في لقاء الجونة غدا بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري : حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : إمام عاشور – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري