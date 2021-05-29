/632936/نورا-علي-الاستغلال-الأمثل-لأصول-الدولة-من-الأراضي-والسواحل-يصون-قيمتها-كثروة-قومية

أشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية وتوجيهات سيادته، بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، مشيدة بمدى حرص واهتمام سيادته بقطاع السياحة والعاملين به والحفاظ على هذا القطاع الحيوى الهام .

المشروعات السياحية

وقالت النائبة نورا على،رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات التنمية السياحية وإطلاع سيادته على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية ،والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية ، تأتى استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية وما زالت من أجل هذا القطاع الهام للحفاظ عليه خاصة في ظل الظروف العالمية لجائحة كورونا والتداعيات التي نتجت عنها .

التنمية السياحية

كما أشادت النائبة نورا علي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بتوجيهات سيادته بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

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ولفتت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى توجيه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وأيضًا يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التي تشهدها المحافظات التي تتضمن تلك المواقع، وفي إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم في احتفالية موكب المومياوات الملكية.