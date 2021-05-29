محافظ الوادى الجديد: خطة لإنشاء وحدة مرور جديدة بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى بدأها المحافظ اليوم لمركز الفرافرة لتفقد مختلف الأنشطة الخدمية والتنموية والاستثمارية به، وتلبية متطلبات المواطنين بما يخدم أعمال التنمية المستدامة. كما وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة مقر الوحدة الحالية لحين إنشاء المقر الجديد لتيسير تقديم الخدمات المرورية للمواطنين. ورافق المحافظ، خلال تفقده للوحدة، المهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، والعميد محمد سيف مدير الإدارة العامة للمرور.

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