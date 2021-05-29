26 مليون جنيه قيمة معدات نظافة جديدة لمحافظة أسوان

جدة - نرمين السيد - وأوضح سكرتير المحافظة، فى بيان اليوم السبت، أن المعدات شملت لودرين"، أحدهما حفار والآخر زاحف، بتكلفة إجمالية 2.2 مليون جنيه، إلى جانب 5 "مكابس" سعة 18 طنا، لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 أطنان ورى أشجار 4 أطنان، وفناطس مياه 10 أطنان، بالإضافة إلى 9 لودرات كبيرة وصغيرة، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة.

وأضاف أنه جرى مد فترة الضمان لتصبح عامين بدلاً من عام لجميع المعدات، مشيرا إلى تحديث وإضافة إمكانيات لها مثل كاميرا خلفية وشاشة أمامية، علاوة على تغيير الكاوتش من العادى إلى الصب لتصبح قادرة على الأعمال الشاقة، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع الصيانة الدورية وبدء الدورات التدريبية للسائقين من الأسبوع القادم.