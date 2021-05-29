محافظ الدقهلية: لن يتم السماح بالفساد فى المخابز والأسواق

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم السبت، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى المخابز والأسواق ومحال السلع، مشددات على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إنه يتابع يوميًا نتائج حملات التفتيش التى تقوم بها الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة والتى يتم تنفيذها بالإشراف المباشر من نائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ وبمشاركة القطاعات التنفيذية المختصة وكذلك الحملات التموينية المشتركة من قطاعات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات. وأوضح أن اللجنة قامت بالمرور على مجزر السنبلاوين المدرج ضمن خطة تطوير المجازر لمتابعة معدلات التنفيذ والإلتزام البرنامج الزمنى للتنفيذ والمزمع الانتهاء من الأعمال نهاية يوليو القادم. وقرر محافظ الدقهلية إحالة 43 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المحررة بشأنها محاضر المخالفات، مشيرا إلى ضرورة متابعة تصرفات النيابة فى جميع محاضر المخالفات، لافتا إلى أنه يتم تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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