محافظ بنى سويف يناقش استعدادات عقد امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سهام يوسف، خطة استعدادات المديرية لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، التى تبدأ امتحاناتها العملية يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، تعقبها الامتحانات النظرى، والتى تبدأ فى الفترة من 19 يونيو وتستمر حتى الأول من شهر يوليو 2021.





ووجه غنيم -حسبما أفاد بيان صادر اليوم السبت عن المحافظة- وكيل الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أية ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

من جهتها، أكدت سهام يوسف أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعى وزراعى وتجارى)، حيث تم عقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم الفنى ومديرى مراحل التعليم الفنى، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمى وأن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين على أعلى مستوى وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، بحيث لا يتجاوز العدد 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بتلك اللجان، موضحة أنه سيتم توفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسئولين عن الامتحانات العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة.