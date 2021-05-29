شاهد أفشة يصل مطار القاهرة مصابا بعد السوبر الأفريقى

وصل مطار القاهرة، مساء اليوم، نجم الأهلى محمد مجدى أفشة بصحبة بعثة الأهلى، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقى على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السد "جاسم بن حمد".

وظهر اللاعب محمد مجدى قفشة فى مطار القاهرة، وهو متأثرا بإصابته فى المباراة التى أقيمت أمس، حيث أثرت على حركته بشكل كبير أثناء خروجه بين لاعبى الفريق.

وتعرض أفشة لإصابة فى كاحل القدم، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وحدث تورم فى موضع الإصابة، وسوف تحدد الأشعة التى سيجريها اللاعب فى القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلى لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد. ومنح الجهاز الفنى راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبى فى بطولة كأس مصر.

فيما حرص الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على تهئنة النادى الأهلى ونجومه بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى السابع فى تاريخه بعد تغلبه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربى على استاد حمد بن جاسم فى الدوحة.

ونشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، صور تهئنة باتريس موتسيبى، رئيس الكاف للنادى الأهلى، معلقا عليها:" هنأ رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبى بحرارة كأس الأهلي".

سُجل الهدف الأول فى الدقيقة 55 عن طريق محمد شريف، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس نهضة بركان المغربى، وسجل الهدف الثانى اللاعب صلاح محسن فى الدقيقة 81، بعد "مراوغة" لحارس نهضة بركان.

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