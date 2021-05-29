/632940/قرار-مفاجىء-من-إيهاب-جلال-بعد-تأجيل-مباراة-الإسماعيلي-و-بيراميدز

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تعليق تدريبات الفريق بعد تأجيل مباراة بيراميدز والتي كان من المقرر إنطلاقها مساء الغد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واعطى إيهاب جلال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام من التدريبات ، على أن يعود الفريق من جديد بعد انتهاء الراحة السلبية من أجل الإستعداد الكامل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

قرار مفاجيء من إيهاب جلال بعد تأجيل مباراة بيراميدز

وأعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز والتي كان من المقرر إنطلاقها غدا الأحد في تمام التاسعة، لأجل غير مسمى.

تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري بسبب فيروس كورونا

ويأتي هذا التأجيل بسبب زيادة عدد الإصابات داخل نادي بيراميدز بشكل كبير للغاية بعدما أعلن النادي عن تواجد 8 إصابات دفعة واحدة مصابة بفيروس كورونا داخل بعثة الفريق السماوي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.