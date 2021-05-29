/632941/مصر-تخسر-لقب-كأس-العرب-للصالات-برباعية-نظيفة-أمام-المغرب

خسر المنتخب المصري برباعية نظيفة أمام المغرب في نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021 بعد المباراة التي جمعت الفريقين على صالات حسن مصطفى في مباراة شهدت تألق كبير من الطرفين، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة على حساب الدولة المستضيفة مصر.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق البطولة على حساب المغرب بعدما تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي، عقب تصدر مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

خسارة منتخب مصر كأس العرب لكرة الصالات

وانطلقت المباراة بين منتخبي مصر والمغرب في تمام السادسة على صالة حسن مصطفى بالقاهرة.

قائمة المنتخب المصري كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021

المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة بقائمة تضم كل من؛ عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.