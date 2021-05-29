/632942/مصطفى-سالمان-مصر-تلعب-الدور-الأبرز-في-استقرار-المنطقة-بحكم-ثقلها-السياسي

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تلعب الدور الأبرز في استقرار المنطقة من واقع ثقلها السياسي لدى دول العالم، ومن ثم السعى نحو تحقيق المصالح المشتركة في ظل حالة الارتباك التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

العلاقات الخارجية المصرية

وأضاف النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، بأن الأيام الماضية شهدت تحركاً ملموساً للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الدبلوماسية المصرية وأجهزة الدولة في أكثر من ملف، سواء لوقف إطلاق النار في غزة، وتبني مبادرة إعادة الإعمار، ومساهمة مصر بـ 500مليون دولار، إلى جانب إرسالة وفود أمنية مصرية لمتابعة وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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واستشهد النائب مصطفي سالمان،عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أشاد خلالها بالدور الذي لعبته مصر خلال مرحلة تبادل إطلاق النار بين الجانبين مؤخراً، بل والإعلان عن وقف إطلاق النار من خلال الدولة المصرية قبل أي دولة أخرى، وهي رسالة واضحة لمن يريد أن يعرف ويدرك أهمية التحرك المصري في هذا الصدد، سواء بالجهود الدبلوماسية، أو فتح مصر لمعبر رفح لاستقبال المصابين وعلاجهم، وإدخال المساعدات المصرية والعربية من خلال المعبر.

وذكرالنائب مصطفي سالمان، إن جهود القيادة السياسية لم تتوقف، واصفاً زيارة الرئيس السيسي لدولة جيبوتي، بالزيارة التاريخية، كونه أول رئيس مصري يقوم بالزيارة، وذلك للتباحث بشأن القضايا المشتركة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، وتكثيف جهود التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح "سالمان" إن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي، تأتي إستكمالاً للدور المصري الذي عاد بقوة نحو دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل التطورات الحالية، ومجاورة جيبوتي لدولة إثيوبيا، وحتمية التنسيق الأمني والسياسي بين دول القارة، لمواجهة الأخطار التي تحيط بها، ومواجهة مخططات الفوضى.

وعن دعوة أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة الدوحة تزامناً مع زيارة وزير الخارجية القطري لمصر منذ أيام، قال النائب البرلماني أن مصر أثبتت للعالم صحة موقفها، وسياستها الحكيمة خلال السنوات الماضية في مواجهة العداء الواضح واستغلال المنابر الإعلامية ضد مصر وصولاً إلى التقارب المصري القطري.

واستكمل "سالمان" بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية منذ ثورة 30يونيه، ومنح التفويض للمشير عبد الفتاح السيسي وقتها بمواجهة الإرهاب وقوى الشر، وهي مخططات لم تتوقف ضد مصر قائلاً "مصر أجبرت الجميع على إحترام موقفها، ووحدة الشعب المصري خلف الرئيس كلمة السر لمواجهة الأطماع والمخططات التخريبية".

واختتم"سالمان" حديثه بأن مصر لديها رجال مخلصين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لرفعة شأنها، وحماية مصالحها والسعى نحو استقرار المنطقة بالكامل دون أطماع، مشيراً إلى أن الشعب المصري لديه اليقظة لهذه الجهود، ويعرف ما تحمله من رسائل هنا وهناك في ظل جهود التنمية التي لم تتوقف في أنحاء البلاد.