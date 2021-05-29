فيديو- بالمعدول: لما رجع دورنا الإقليمى.. فهمنا ليه كنا مستهدفين؟

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى شنودة فيكتور، عن دور مصر الإقليمى، وعودتها لممارسة ريادتها فى المنطقة، كاشفا عن علاقة التطور الحالى بمخططات الاستهداف الخبيثة، التى تغلبت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، وتجنى ثمارها فى الوقت الحالى.





وقال فيكتور فى حلقة جديدة من برنامج "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج": "من شهر يونيه سنة 2014، وتحديدا من 7 سنين ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإيقاع الدولة المصرية اختلف شكلا وموضوعا ومضمونا عن سنين فاتت.. التطور ده مش فى جانب واحد أو جانب معين وإنما فى كل القطاعات والمجالات واتجاهات الدولة بداية من تطوير قناة السويس وتطوير ترسانة التسليح.. مصر زى ما بتطور كل مجالاتها بتطور أيضا قدرتها العسكرية".

وأضاف فيكتور "وجاء أقوى إجراء إصلاح اقتصادى فى تاريخ مصر الحديثة، وهو تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنظيم عملية الدعم، ووصول الدعم لمسحتقيه.. كل ده بيتكامل مع بعضه عشان يكون عندك دولة عصرية متطورة متواكبة مع اللى بيحصل فى العالم كله.. وبعده كده تطوير المجال الزراعى والبنية التحتية ومشروعات التعدين والبترول وغيرها الكثير من المشاريع التى تحتاج لوقت طويل للتحدث عنها".

وتابع فيكتور "النهاردة فى 2021، شكل مصر بيتغير وما زال بيتغير لأفضل.. وأؤكد أن مصر حاليا من أقوى دول الجذب الاستثمارى فى محيطها الإقليمى، وده كله جه عشان كل الإجراءات اللى اتعملت واللى كان بتتساءل الناس عنها: ليه السرعة دى؟.. الأجمل والأروع والأقوى إن مصر بتمارس دورها الإقليمى والقوى فى كل القضايا.. ده دور مصر المحورى وده دور واضح للقاصى والدانى ومحدش يقدر ينكره أو يعلب فيه".

وأوضح "كل ما كانت الدولة المصرية قوية ومتماسكة داخليا فى كافة القطاعات كل ما كان دورها الإفريقى والعربى والعالمى كان قوى ومؤثر وفعال.. مصر لما بتكون واقفة على رجلين ثابتة بتطور نفسها وبترجع لعادتها فى ممارسة دورها الفعال.. الدولة المصرية قادرة على التعامل دبلوماسيا وبأى طريقة تراها مع مختلف القضايا".

وأكد الإعلامى شنودة فيكتور "كل ما كان المصريين واقفين وبيدعموا وبيساندوا دولتهم رئيس وجيش وأجهزة أمن قومى.. طول عمرها مصر هتفضل رايحة لكل خير".