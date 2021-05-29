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تشكيل مانشيستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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أعلن بيب جوراديولا عن التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال اوروبا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فريق بوروتو ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد و باريس سان جيرمان. 

تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل

خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي 

beIN 4K HDR بتعليق   عصام الشوالي

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق  عصام الشوالي

ERT 1

Sky Sport Uno Italia

TV3+ Denmark

CT 2

TF1 HD Suisse

TV 6 Sweden

HRT 2 HD

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

TVi portugal

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

V 4 Norge HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

TF1 HD France

TVP 1 HD

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي 

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Futbol 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 1 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Canal + Sport 3 Afrique

Varzish Sport HD

TV 2 HD Norge

V Sport Premium HD

V Sport Ultra HD 4K

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 1 HD

Asr TV HD

beIN Sports Connect

RMC Story

Telekom Sport 1 HD Rom

Virgin Media Two

Orange Sport Slovakia

Max Sport 3 HD

Varzesh TV3 HD Farsi

beIN Sports Haber HD

TV3 Sport HD Baltic

RTL TVI HD Belgique

C More MAX HD Fin

Look Sport+ HD

SuperSport Premier League

VTM HD

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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