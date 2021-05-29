تشكيل مانشيستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

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أعلن بيب جوراديولا عن التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال اوروبا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فريق بوروتو ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد و باريس سان جيرمان.

تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر. القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي beIN 4K HDR بتعليق عصام الشوالي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي ERT 1 Sky Sport Uno Italia TV3+ Denmark CT 2 TF1 HD Suisse TV 6 Sweden HRT 2 HD Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 TVi portugal Arena Sport 1 HD Serbia Digi Sport 1 HD Romania V 4 Norge HD beIN Sports HD 1 English beIN Sports HD 1 French TF1 HD France TVP 1 HD القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي RTS Deux HD SRF zwei HD RSI LA 2 HD Sky Sport 1 HD Germany Futbol 1 HD BT Sport 1 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Select HD Club RTL M4 Sport HD Hungary beIN Sports HD 1 TR Match! TV CBC Sport HD Movistar Liga de Campeones HD Canal + Sport 3 Afrique Varzish Sport HD TV 2 HD Norge V Sport Premium HD V Sport Ultra HD 4K RMC Sport 1 Eleven Sports 1 HD portugal Sky Sport Football Italia Arena Sport 1 HD BIH Sky Sport Austria 1 HD Asr TV HD beIN Sports Connect RMC Story Telekom Sport 1 HD Rom Virgin Media Two Orange Sport Slovakia Max Sport 3 HD Varzesh TV3 HD Farsi beIN Sports Haber HD TV3 Sport HD Baltic RTL TVI HD Belgique C More MAX HD Fin Look Sport+ HD SuperSport Premier League VTM HD

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