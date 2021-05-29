/632943/تشكيل-مانشيستر-سيتي-وتشيلسي-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-والقنوات-الناقلة
أعلن بيب جوراديولا عن التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال اوروبا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فريق بوروتو ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد و باريس سان جيرمان.
تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو
خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج
تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس
خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل
خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.
القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي
beIN 4K HDR بتعليق عصام الشوالي
beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي
ERT 1
Sky Sport Uno Italia
TV3+ Denmark
CT 2
TF1 HD Suisse
TV 6 Sweden
HRT 2 HD
Tring Sport 1 HD
SuperSport Maximo 1
TVi portugal
Arena Sport 1 HD Serbia
Digi Sport 1 HD Romania
V 4 Norge HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports HD 1 French
TF1 HD France
TVP 1 HD
القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Sky Sport 1 HD Germany
Futbol 1 HD
BT Sport 1 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Select HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 1 TR
Match! TV
CBC Sport HD
Movistar Liga de Campeones HD
Canal + Sport 3 Afrique
Varzish Sport HD
TV 2 HD Norge
V Sport Premium HD
V Sport Ultra HD 4K
RMC Sport 1
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Football Italia
Arena Sport 1 HD BIH
Sky Sport Austria 1 HD
Asr TV HD
beIN Sports Connect
RMC Story
Telekom Sport 1 HD Rom
Virgin Media Two
Orange Sport Slovakia
Max Sport 3 HD
Varzesh TV3 HD Farsi
beIN Sports Haber HD
TV3 Sport HD Baltic
RTL TVI HD Belgique
C More MAX HD Fin
Look Sport+ HD
SuperSport Premier League
VTM HD
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