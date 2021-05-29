/632944/خالد-الغندور-مهاجما-الله-يرحم-الدوري-مجاهد-بطل-العالم-في-التاجيل
انتقد خالد الغندور لاعب وقائد الزمالك السابق قرارات اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم ، بعد التأجيلات التي حدثت اليوم منها مباراة الأهلي والمقاولون العرب وكذلك مواجهة الزمالك وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: “اللجنة الثلاثية جاءت لتبويظ المسابقة و الدوري المصري و مبدأ تكافئ الفرص و العدالة بين جميع الاندية و اصبح أسوأ دوري من حيث انتظام المسابقة و ترتيب المباريات و اخيرا الموسم الماضي خصم ٦ نقاط من الزمالك عشان طلب تأجيل اللقاء عشان عنده مباراة بعد ٤ ايام و تم الرفض و بعدها ايقاف الدوري ٥ شهور و تكملته من قبل اللجنة السابقة و حاليا لا نعلم كيف ستلعب مباريات الاهلي المؤجلة”.
خالد الغندور يهاجم اتحاد الكرة
وتابع الغندور: “ لماذا يلعب الزمالك مضغوط حتي في الكأس و متي سينتهي الدوري و اين بيانات الاهلي التي ترفض التأجيل للفرق الاخري بسبب عدالة و نظام و تكافئ الفرص و توافق علي تأجيل مبارياتها و تفعل عكس كل بياناتها السابقة و كأن الغاية تبرر الوسيلة و كأن البيانات هذه بلا منطق و مبدأ ليمشي عليه جميع الاندية و الله يرحم الدوري”.
وواصل خالد الغندور في تصريح أخر عبر الفيس بوك: “ احمد مجاهد بطل العالم في التأجيل “.
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