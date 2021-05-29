/632945/الدكتور-محمد-الباز-يعتذر-عن-تقديم-آخر-النهار-وتامر-آمين-بديلا-الليلة

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، أعتذاره عن تقديم برنامج «آخر النهار» الليلة، مبررًا ذلك بأنه يشعر بالإرهاق نتيجة التطعيم بلقاح استرازينكا.

محمد الباز يعتذر عن تقديم آخر النهار اليوم

وأكد الدكتور محمد الباز، أنه يعود لتقديم البرنامج غدا، موجهًا الشكر للإعلامي تامر أمين الذى يقدم الحلقة اليوم، بدلًا من الكاتب الصحفى وذلك بشكل استثنائى.

محمد الباز هو كاتب وإعلامي مصري، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، حاليآ مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية المصرية.

تامر أمين يعود لتقديم آخر النهار

هذا وكان من المقرر أن يعود الإعلامي تامر أمين، للظهور على الشاشة مرة أخرى عبر برنامجه آخر النهار، الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة وقفه ومنعه من الظهور الإعلامي على خلفية قضية الإهانة بشأن المواطنين فى الصعيد.

وسبق أن قدم تامر أمين أعتذارًا عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".