محافظ بورسعيد يتابع تطبيق بروتوكول الصحة الخاص بكورونا بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم السبت، مع نقيب الأطباء الدكتور مصطفى السعيد ونقيب الصيادلة الدكتور عبد الوهاب قوطة ومدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بديوان عام المحافظة.
واستعرض المحافظ مع الحضور آليات تطبيق البروتوكول، الذى يسهم فى تطوير الرعاية العلاجية والطبية المقدمة لمرضى كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة التواصل بين أطباء العيادات الخاصة وإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بهدف تفعيل مبادرة متابعة مرضى العزل المنزلى من خلال مديرية الصحة لتوحيد الجهود لتقديم أفضل خدمة طبية للوصول لأفضل معدلات شفاء للمرضى على مستوى المحافظة.
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