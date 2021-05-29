محافظ المنيا يسلم عقود 300 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز العدوة

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ المنيا أسامة القاضى، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد اليوم السبت، عقود 300 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء مركز العدوة بمقر الوحدة المحلية لمركز العدوة، ضمن مشروعات إسكان الأولى بالرعاية فى إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً.





وذكرت محافظة المنيا، فى بيان اليوم، أن المحافظ هنأ المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على سكن كريم. وأوضح البيان أن المحافظ أجرى جولة تفقدية بقرية صفانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة وأعمال الصرف الصحى بالقرية، والتقى بأهالى وأسر ضحايا الحادث الذى وقع منذ ثلاث أسابيع وراح ضحيته 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحى بقرية صفانية أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث أكد المحافظ تقديم أوجه الرعايه والدعم للأهالى. وعقد المحافظ لقاء مفتوحا مع أعضاء مجلسى البرلمان والشيوخ وأهالى مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية، استمع خلاله إلى طلبات النواب لقرى مركز العدوة بشكل عام ولقرية صفانية بصفة خاصة.

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