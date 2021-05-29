محافظ المنيا يسلم عقود 300 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز العدوة

وذكرت محافظة المنيا، فى بيان اليوم، أن المحافظ هنأ المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على سكن كريم.
وأوضح البيان أن المحافظ أجرى جولة تفقدية بقرية صفانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة وأعمال الصرف الصحى بالقرية، والتقى بأهالى وأسر ضحايا الحادث الذى وقع منذ ثلاث أسابيع وراح ضحيته 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحى بقرية صفانية أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث أكد المحافظ تقديم أوجه الرعايه والدعم للأهالى.
وعقد المحافظ لقاء مفتوحا مع أعضاء مجلسى البرلمان والشيوخ وأهالى مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية، استمع خلاله إلى طلبات النواب لقرى مركز العدوة بشكل عام ولقرية صفانية بصفة خاصة.
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