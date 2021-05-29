/632946/تقرير-للشيوخ-يوصي-بأهمية-التكامل-الإقتصادي-مع-السودان-والانتهاء-من-وكالة-الفضاء-الإفريقية

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار

وتضمن تقرير اللجنة بشأن مجال الشئون العربية والإفريقية والخارجية بأنه اتساقا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية تؤكد اللجنة على أهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دولة السودان، خاصة على صعيد الاستثمار الزراعي والحيواني بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقي بالعلاقات المشتركة حتي تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين.

كما تضمنت التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية، فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ،وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربيةوتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتي الآن، مع ضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول فى شراكات مع الكيانات المستهدفة دوليا، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاروات مع رجال الاعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المستثمرين الأجانب.

كما أكدت أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية فى تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل فى إطار تعاوني يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها مع مشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية التي تربط بين شعبيهما.

كما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع انشاء وكالة الفضاء الافريقية بما يعزز دور مصر الريادي فى أفريقيا.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش غدا الأحد ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مكافحة الطوارئ الطبية.