/632948/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-مانشيستر-سيتي-و-تشيلسي-في-نهائي-الأبطال

انطلاق المباراة بين الفريقين د3 تهديد اول من تشيلسي د5 محاولات من الفريقين لتسجيل الهدف الأول د7 تهديد أول لمانشيستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج د9 هدف ضائع من مانشيستر سيتي عن طريق رياض محرز د14 سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول د15 تشيلسي يهدر فرصة دف محقق أمام مرمى مانشيستر د17 كانتي يهدر فرصة الهدف ألاول فوق عارضة أيدريسون د20 محاولات من السيتي لتسجيل الهدف الأول د25 كرة خطيرة لصالح تيشلسي على حدود منطقة الجزاء د29 كرة تمر من أمام رياض محرز أمام المرمي د33 سجال بين الفريقين لتسجيل الأول د39 محاولة من رياض محرز لتسجيل الهدف الأول لكن دون جدوى د42 هدف اول لتشيلسي في مرمي السيتي د45 تشيلسي يهدد مرمى مانشيستر سيتي انتهاء الشوط الأول بالتعادل تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

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