/632947/رئيس-الزمالك-يطالب-لاعبي-الفريق-بدرع-الدوري

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين وأعضاء المجلس الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش 3/1 بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالصالة المغطاة بالنادي ليتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 59 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي وقبل المباراة الأخيرة بالبطولة بين الفريقين والتي ستحسم الفائز بدرع البطولة من أجل الصعود للدور القادم بدوري أبطال أوروبا.

رئيس الزمالك يطالب اللاعبين بحسم الدوري

وطالب رئيس النادي اللاعبين والفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي مشددا على ثقته في الفريق ودعم مجلس الإدارة بالكامل لهم .

ويقود فريق الزمالك فنيا محمد اللقاني مديراً فنياً ويعاونه كلا من هشام قطب مدرب عام ووليد عبد العال مدرب.

على جانب اخر تأهل نادي الزمالك لنهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA بعد الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 -71 بعد التفوق على فريق فاب الكاميروني في ربع نهائي البطولة بنتجية 82-53 في انتظار المتأهل للنهائي من مواجهة بطل تونس مع بطل رواندا.