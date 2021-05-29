/632949/تقرير-الشيوخ-يشيد-بتوجهات-الدولة-الحكيمة-لمواجهة-التحديات-بعد-جائحة-كورونا

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصادية،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأبدى تقرير اللجنة برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، رأيها حول المشروع القانون حيث حرصت اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس على استيفاء تقريرها لكل الملاحظات المبداة فيما يتعلق بخطة العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18- 2019 * 21-2021) والتي تمثل حلقة مهمة في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتقدمت اللجنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بكل الشكر والتقدير على المبادرات، والتوجهات السديدة التي تناولتها لمواجهة اصعب التحديات الإقتصادبة والإجتماعية التي ترتبت على جائحة كورونا منذ العام الماضيوحتى وقت اعداد التقرير المعروض عليكم.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للرؤية المتفائلة التي وضعت في إطارها الخطة وتوقع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة متدرجة، وترى اللجنة أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المكستوى القطاعي بما يضع رؤية يمكن من خلالها تخطي ازمة جائحة كورونا وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطي الأزمة خاصة وإن أداء الإقتصاد المصري خلال هذه الازمة يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدي بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.