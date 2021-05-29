/632950/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-في-أسبوع-خلية-نحل-بين-الجلسات-العامة-واللجان-النوعية

خلية نحل لا تهدأ تحت قبة مجلس النواب، مداخلات في الجلسات العامة ومناقشات داخل اللجان النوعية و الهدف منها نقل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأصوات المواطنين الذين وثقوا فيهم ومنحوهم أصواتهم عبر صناديق الاقتراع، خلال السطور المقبلة نستعرض نشاط نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل مجلس النواب على مدار الأسبوع المنصرم.

النائب علاء عصام:

النائب علاء عصام عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شارك في ثلاثة اجتماعات، لمراجعة ميزانية وزارات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

أبدى النائب علاء عصام اعتراضه على بعض الأمور في ميزانية وزارة الخارجية، ومنها عدم كتابة البرامج التي يصرف لها هذه الميزانية والاكتفاء بكتابة الأرقام، وفي سياق آخر أشاد بترشيد النفقات في ميزانية وزارة الخارجية مقارنة بالعام الماضي.

وتحفظ «عصام» على بند مصروفات وزارة التعاون الدولي لافتًا إلى أهمية ترشيد النفقات بشكل عام لتوفير أموال لبنود مهمة في الميزانية.

وتحدث النائب علاء عصام، خلال لقاءه مع وزير الإسكان، عن قانون البناء منوهًا إلى أن وزير الإسكان نفى شائعة عدم البناء علي بيت مساحته أقل من 175 متر.

النائب محمد إسماعيل:

تقدم النائب محمد إسماعيل، بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة ووزير التعليم العالي، حول التوازن بين المعروض والمطلوب داخل سوق عمل الصيادلة.

وتقدم بطلب إحاطة آخر لوزيري التنمية المحلية والشباب، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالجمهورية، فضلاً عن تقدمه بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تأخر مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين الجديدة بالإسكندرية.

كما تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب بشأن دمج الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية والأثر السلبي على التوسع في القاعدة الرياضية.

ولفت إسماعيل الانتباه لموضوع في غاية الأهمية، عندما تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية، بشأن عدم ضم الأرصدة الخاصة بحزبي الوطني الديمقراطي، والحرية والعدالة للخزانة العامة للدولة.

وشارك النائب محمد إسماعيل في مناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بلجنة الشباب والرياضة وأوصى بدعم البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية من الموازنة العامة، بالإضافة إلى مشاركته في مناقشة موازنة وزارة العدل في مشروع الموازنات الخاص بالجهات التابعة لوزارة العدل وديوان عام الوزارة بلجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، وسجل ملاحظتين بخصوص مرتبات المنتدبين من الجهات الأخرى لمصلحة الضرائب، الأولى أن يتم تحويل اعتماداتهم المالية من جهاتهم حتى لا يحدث ازدواج، وبالفعل أخذت اللجنة بالملاحظة، والثانية بخصوص بند تحويل سيارات الوزارة للعمل بالغاز بإجمالي ٤ مليون جنيه، وطالب بأن يكون مقابل تلك الزيادة خفض مصروفات الوزارة في بند الوقود والبنزين.

وشارك النائب محمد إسماعيل في المناقشة الخاصة بوزارة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة، وقدم ملاحظة على عدم دقة بند التعويضات الخاصة بالعاملين بالوزارة مما أدى لاتخاذ اللجنة قراراً بإعادة النظر فيه.

والتقى النائب محمد إسماعيل، محافظ الإسكندرية لمناقشة خطة توصيل الغاز لـ٥٠ ألف وحدة سكنية بالإسكندرية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومناقشة التحديات ووضع حلول للمشاكل. وشارك النائب في لقاء نواب التنسيقية مع وزير الإسكان.

النائب طارق الخولي:

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتساؤلات حول الموازنات المتعلقة بوزارات الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، بحضور ممثلي الوزارات، كما شارك في لقاء وزير الإسكان مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث جرت المناقشة وتبادل وجهات النظر مع الوزير في عدد من القضايا الهامة والتي تمس المواطنين.

النائب عماد خليل :

تحدث النائب عماد خليل في الجلسة العامة لمجلس النواب، عن مشروع قانون صندوق الاستثمار الخيري، ووافق من حيث المبدأ على القانون لأنه يشجع على دعم أعمال البر والخير ويمكن توجيه موارد الصندوق لعمل مشروعات خيرية لدعم أطفال الشوارع.

كما ناقش الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية الأزهرية خلال المناقشة لميزانية وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

النائبة غادة علي :

شاركت النائبة غادة علي، عضو لجنة الشباب والرياضة بكلمة في جلسة لجنة الشباب والرياضة أثناء مناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرة إلى أنه بعد ما حققته الأكاديمية من طفرة في المخرجات والنتائج في ظل كل التحديات العام الماضي، يجب زيادة المخصصات من أجل التدريب والتأهيل وبناء الشباب المصري بنزاهة وشفافية فمن غير المعقول أن تحمل تكاليف المبادرات والبرامج الرئاسية لبناء الشباب المصري على المصروفات الجارية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي ذات الوقت نطالبها بالتوسع وشمول عدد أكبر من الشباب بالتدريب والتأهيل.

كما شاركت بكلمة في مناقشات الموازنة العامة لهيئة الاستاد مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن تكون الإيرادات بهذا الضعف في ظل الحجم الهائل من المصاريف للهيئة بالرغم من تحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة.

النائبة آية مدني :

حضرت النائبة آية مدني، اجتماعات لجنة الشباب والرياضة، التي ناقشت الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، ورات النائبة آية مدني أن الصيانة لا تشمل جميع الصالات بالاستاد.

كما شاركت النائبة آية مدني في مناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس القومي للرياضة، وعلقت على زيادة 250 مليون لتجهيزات أولمبياد طوكيو، بقولها إن هذا الرقم مبالغ فيه ولا داعي له.

وتقدمت النائبة آية مدني بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن عدم تسليم عقود الملكية للوحدات السكنية المنفذة في مدينة 6 أكتوبر مشروع "هرم سيتي"، حيث أن الوحدات السكنية محل الطلب تم إنشاؤها عام 2008 على إثر أزمة انهيار جبل الدويقة وتم تسليمها للسكان عام 2010 بناء على جوابات تسليم من حي منشأة ناصر موجه لشركة أوراسكوم، وبالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تملكهم الوحدات السكنية إلا أن الشركة المنفذة لم تسلمهم عقود التمليك حتى الآن، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه حرمان سكان مشروع هرم سيتي ويقدر عددهم بـ260 أسرة من تعديل محل الإقامة ببطاقات الرقم القومي لهم ولأسرهم ومن ثم الاستفادة من بطاقات التموين ومعاشات تكافل وكرامة وكذلك التقديم لأطفالهم في المدارس المحيطة بمحل سكنهم في هرم سيتي.

النائبة مارسيل سمير :

تقدمت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب بطلب إحاطة بشأن محدودية الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية، على الرغم أن بورصة النيل مزايا متعددة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، حيث تتيح قواعد قيد أكثر مرونة، وقواعد إفصاح أقل للتيسير على الشركات، والآن وبعد تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح جهاز تنمية المشروعات يمتلك قاعدة بيانات بالشركات المساهمة التي يمكن أن تستفيد من الإدراج بالمؤشر.

وشاركت مارسيل سمير في اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن قانون الغارمات، ممثل عن هيئة مكتب لجنة المشروعات لأن المشروع المقدم يطالب بتوظيف الغارمات في مشروعات صغيرة ومتوسطة لسداد مديونياتهم بالإضافة إلى الآليات القانونية الأخرى.

النائب أحمد زيدان :

شارك النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مناقشة مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بحضور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما شارك في مناقشة خطة وموازنة الهيئة القومية للبريد المصري وكذلك موازنة وكالة الفضاء المصرية بحضور رئيس الهيئة القومية للبريد المهندس شريف فاروق ونائب رئيس الوكالة وتم الموافقة على تلك الموازنات، فضلاً عن مشاركته في مناقشة خطة وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور قيادات الوزارة والجهاز وتم الموافقة على تلك الموازنات واعتمادها من جانب اللجنة. وشارك النائب في لقاء وزير الإسكان لمناقشة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

محمد تيسير مطر :

وشارك النائب محمد تيسير مطر في مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022، وعرض على اللجنة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

النائبة مرثا محروس:

شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتصويت النهائي بالموافقة على مشروع قانون الفصل النهائي من الخدمة للموظف متعاطي المخدرات

كما التقت النائبة مرثا محروس معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء حضورها في لجنة حقوق الإنسان، وناقشت الوزيرة عن كيفية التعاون بين اللجنة والوزارة للحصول على حق المواطن في حياة آمنة.

وتقدمت النائبة مرثا محروس بطلب احاطة لوزيرة الصحة لبحث مشكلة توزيع تخصصات الأطباء دفعة ٢٠٢٠ دون إجبار وقامت على اليوم التالي بمناقشته مع مندوبي الوزارة وبناء عليه تم خفض نسبة التخصصات من ٥٠٪ الي ٢٠٪ لتناسب الطلبة دون اجبارهم على تخصص معين

كما استمرت النائبة من جهة اخري في تلقى طلبات السادة المواطنين بمحافظة القاهرة من خلال مكتبها لتكتمل رؤيتنا في تحقيق برلمان بمفهوم جديد.

النائب خالد بدوي:

ناقش النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة الموازنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية "إستاد القاهرة" و "الأكاديمية الوطنية للتدريب" وطالب بدوي بتوفير مخصصات البرامج الخاصة بالمدرسة الرئاسية بالأكاديمية الوطنية بقيمة ٢٩٥ مليون جنيه تُسهم في خلق كوادر شبابية جديدة.

وخلال لقاء النائب الدكتور خالد بدوي بوزير الإسكان تساءل حول القواعد النهائية لاشتراطات البناء وجدواها وتأثيراتها على المواطنين؛ كما تساءل عن آليات انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

النائب عمرو درويش :

تقدم النائب عمرو درويش، بـ ٣ طلبات إحاطة خاصين بأزمة تكليف صيادلة ٢٠١٩/٢٠١٨ - وإلغاء عقود ٣٦ ألف معلم ومشاكل سكان الأراضي المضافة. وشارك النائب في لقاء نواب التنسيقية مع وزير الإسكان، كما تحدث عن مشاكل المواطنين بخصوص هذه اشتراطات البناء المعلنة من قبل الوزارة.

النائبة رشا أبو شقرة :

ترأست النائبة رشا أبو شقرة اجتماع لجنه الشئون الإفريقية يوم الإثنين، وتقدمت بطلب إحاطة بالمجلس أمام وزير الإسكان حول مشكله المياه والصرف الصحي بدائرة بولاق الدكرور وقرية العطواني.

النائبة أميرة صابر:

ترأست النائبة أميرة صابر اجتماع لجنة العلاقات الخارجية يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٥ وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

النائبة نشوى الشريف :

وألقت خلال الأسبوع الماضي النائبة نشوى الشريف، كلمة عن قانون إشغال الوظائف والاستمرار فيها، وتقدمت بطلب إلى وزيرة الصحة، لعمل عربات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في قطاع البترول وتم الرد بالموافقة، وناقشت في لجنة القوى العاملة مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنه المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، بحضور وزير القوى العاملة وممثلي الوزارة وممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط.

وناقشت موازنة بنك ناصر الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور ممثلي وزارة المالية والتضامن والتخطيط وبنك ناصر، وكذلك موازنة العام المالي ٢١ / ٢٢ لمديريات التنظيم والإدارة، بحضور ممثل وزارة المالية والتخطيط وممثل عن التنظيم والإدارة.

كما شاركت النائبة في لقاء نواب التنسيقية مع وزير الإسكان، واستعرضت شكاوى المواطنين بخصوص اشتراطات البناء المعلنة من قبل الوزارة.

النائبة منال هلال :

تقدمت النائبة منال هلال باقتراح برغبة، لعمل ملتقى سنوي لشباب الفنانين والاستفادة من الملتقى في تجميل مراكز الشباب.

وتحدثت النائبة منال هلال في حضور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن عدم الاستفادة من ميزانيه العام الماضي وعدم توجيه جزء منها لدعم شباب الفنانين، وفي حضور مدير الأوبرا طالبت بزيادة أجور الفنانين ورفع الحد الأدنى من ٨٠٠ ج إلى ٢٤٠٠ ج.

وشاركت النائبة في لقاء نواب التنسيقية مع وزير الإسكان، وناقشت النائبة رؤية الوزارة خلال الفترات المقبلة.

النائب أحمد فتحي:

وشارك النائب أحمد فتحي في مناقشة مشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والبالغ عددهم ١٣ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وطالب بحل المشكلة مع الأستاذ خليل سعد مدير عام التأهيل الاجتماعي بوزارة التضامن ودكتور عماد كاظم مستشار وزير الصحة للمجالس الطبية، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية بوزارة الصحة.

كما ناقش الأستاذة جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة بخصوص زيادة مرتبات الرائدات الريفيات وأفادت بأنه سوف يتم رفع الرواتب إلى ٩٠٠ جنيه.

النائبة أميرة العادلي:

قامت النائبة أميرة العادلي بالتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة وعدم الوضوح الذي يسود المواقع الإخبارية عن طريقة إجراء الامتحانات، وطالبت "العادلي" الوزير بالكشف عن كافة التفاصيل التي تتعلق باستعدادات الوزارة والمعايير المستخدمة لوضع الأسئلة وكيف ستتعامل الوزارة مع طلاب المنازل والطلاب المؤجلين والراسبين أو المصابين بفيروس كورونا. وشددت النائبة على أن امتحانات الثانوية ليست وسيلة لتقييم جودة الإنترنت وإنما يجب التعامل معها بحرص شديد.

النائبة إيمان الألفي:

شاركت النائبة إيمان الألفي في لقاء نواب التنسيقية مع وزير الإسكان، وناقشت النائبة كافة الجوانب المتعلقة باشتراطات البناء والتي تثير الجدل في الشارع المصري، وطالبت النائبة بالنظر لأحوال المواطنين وعمال البناء ووضع مطالبهم في الاعتبار.

النائبة رشا كليب:

تقدمت النائبة رشا فايز كليب بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، وطالبت الوزير بضرورة الاهتمام بطلاب الثانوية العامة بسبب الصعوبات التي مروا بها خلال العام الدراسي، وأكدت علي ضرورة تطبيق كافة الإجراءات اللازمة كالصيانة الدورية وتنشيط السيرفرات لضمان جودة الامتحانات دون وقوع أي أخطاء.

كما شاركت النائبة في لقاء وزير الإسكان مع وفد من نواب التنسيقية، وتحدث عن اشتراطات البناء التي أقرتها الوزارة والمعايير المستخدمة لتحديد هذه الشروط وإمكانية تعديل بعضها استجابةً لمطالب المواطنين.