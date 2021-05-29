تقرير لمجلس الشيوخ:تنظيم 712حدثًا ثقافيًا غير كافِ لنبذ العنف ..وتعزيز المشروعات بسيناء ضرورة

/632951/تقرير-لمجلس-الشيوختنظيم-712حدثا-ثقافيا-غير-كاف-لنبذ-العنف-وتعزيز-المشروعات-بسيناء-ضرورة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توصيات اللجنة فى مجال الدفاع والأمن القومي :

وتضمن تقرير اللجنة بشأن قطاع الدفاع والأمن القومي ،ووفق ما ورد بالخطة فقد تم تنظيم 712 حدثا ثقافيا وهو أمر غير كاف لنبذ العنف وفق استراتيجية الدولة.

كما أوصت اللجنة بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف، والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة، مثل قصور الثقافة والمسارح، باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى فى مجابهة التطرف والعنف، وهى الأسس التي تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية ،كما يعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي.

كما تضمن التأكيد على ضرورة الأهتمام بالتنمية المكانية للمناطق الحدودية بإستثناء شبة جزيرة سيناء حيث وضعتها الدولة على رأس أولوياتها فى التنمية. وأكد تقرير اللجنة على ضرورة الاستمرار فى تعزيز الخطط الرامية لتكريس التنمية بشبه جزيرة سيناء نظرا للإرتباط الوثيق بين الأمن والتنمية بها.

كما أوصت اللجنة بتعزيز المشروعات بمناطق وسط سيناء نظرا لأهميتها الاستراتيجية وتثمن توجه الخطة برصد استثمارات حكومية لجهاز تنمية سيناء من ضمن 55 هيئة .

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش غدا الأحد ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مكافحة الطوارئ الطبية.