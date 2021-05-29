/632954/وليد-منصور-يهاجم-ياسمين-رئيس-بسبب-كليب-حبيبتي

عانت الفنانة ياسمين رئيس للعديد من الانتقادات اللاذعة منذ طرح كليب مهرجان "حبيبتي" التي ظهرت خلاله كمودل مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، خاصة بعدما تألقت في مسلسل ملوك الجدعنة أمام نجوم بارزين في الفن وهما مصطفى شعبان وعمرو سعد.

دوت الخليج يكشف مهاجمة المخرج وليد منصور للفنانة ياسمين رئيس بعد مشاركتها في كليب مهرجان حبيبتي مع حسن شاكوش.

كان من بين منتقدي الفنانة ياسمين رئيس، المخرج وليد منصور فكتب على صفحته الرسمية بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: الفنانه ياسمين رئيس ليه بس كده؟ أنت نجحتي في المسلسل و بقالك فتره مركزه في عمل بتعمليه ليه بلا داعي تعملي كده ليه".

وليد منصور يهاجم نجوم الفن

وجه وليد منصور مهاجمته للممثلين بشكل عام وسعيهم وراء التريندات قائلًا: "الممثلين عاوزين يركبوا تريند وخلاص صح أو غلط، بجد نفسي الممثل يركز فقط في تمثيل يغني لو الدراما عاوزة كده مش عمال على بطال كله عاوز يغني مهرجانات و أي حاجه يانجوم مش كده والله، المطرب مطرب و الممثل ممثل د، علشان احنا في مصر محدش نجح قوي في الإثنين مع بعض نفس النجاح غير عبدالحليم و تامر حسني انجم من غني و مثل مع بعض، وطبعا في نجوم تانيه كتير بس مش نفس درجه النجاح دي".

واختتم حديثه موجهًا رسالة لياسمين رئيس قائلًا: "أتمني ياسمين تحول توقف الأغنيه أو تشوف حل علشان كل الناس زعلت قوي خاصه مش دويتو مع عمرو أو تامر أو حماقي أو منير كنا قولنا نشوف، ده مهرجان شعبي يا ياسمين".

تعليق ياسمين رئيس على مشاركتها مع حسن شاكوش

وكانت قد علقت الفنانة ياسمين رئيس على مشاركتها الغناء مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في أغنية حبيبتي قائلة بأنها تحب تقديم نفسها كفنانة، وباستطاعتها تقديم جميع أنواع الفنون، مشيرة إلى أنها وجدت مشاركتها الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وخاصة جداً، وأكدت رئيس بأن هذه التجربة ليست تجربتها الأولى في الغناء، إذ قامت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضًا قدمت أغنية من قبل خلال فيلم هيبتا.