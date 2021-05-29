/632955/تقرير-الشيوخ-يوصي-بالإستفادة-من-المحميات-الطبيعية-وتحقيق-استدامتها-للأجيال-القادمة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصادية،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأبدى تقرير اللجنة برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، بعض التوصيات في مجال البيئة وهما: 1- تعظيم العائد الإقتصادي من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار، ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في انشطتها لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة مما ينعكس إيجابيا على تشجيع السياحة البيئية. 2- أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يمثل ثروة قومية والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الغقتصادي على المجتمعات المحلية ويعظم لبقيم المضافة منها.

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