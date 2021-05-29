/632956/نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-تشيلسي-ينهي-الشوط-الأول-بهدف-في-مانشيستر-فيديو

انتهى الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم تشيلسي بهدف نظيف أمام مانشيستر سيتي ، في المباراة التي تقام بين الفريقين في العاصمة البرتغالية بورتو ، والتي أنطلقت في تمام التاسعة من مساء اليوم بعد أن تأهل الفريقين على حساب باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني.

وشهد الشوط الأول بين الفريقين على ملعب بورتو ، منافسة كبيرة بين تشيلسي ومانشيستر سيتي ، وأقترب السيتي من التسجيل في العديد من الفرص لعل أهمها كرة ديفيد دي بروين لاعب الفريق الإنجليزي، فيما تكفل كاى هافيرتز لاعب البلوز بإهدار فرص الفرق الأزرق.

هدف تشيلسي في مانشيستر سيتي

وسجل كاى هافيرتز هدف البلوز الأول في شباك مانشيستر سيتي بعد متابعة ناجحة ومميزة لتمريرة مميزة من لاعب وسط البلوز.

#UCLFinal ⁩



نهائي دوري أبطال اوروبا | تشيلسي 1 × 0 مانشستر سيتي | قووووووووووووووووووووووووووول هافيرتز HD

Follow me: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Dr0GQaChVn — UCL (@Dafer_e1) May 29, 2021

تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل

خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي

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beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي

ERT 1

Sky Sport Uno Italia

TV3+ Denmark

CT 2

TF1 HD Suisse

TV 6 Sweden

HRT 2 HD

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

TVi portugal

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

V 4 Norge HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

TF1 HD France

TVP 1 HD

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Futbol 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 1 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Canal + Sport 3 Afrique

Varzish Sport HD

TV 2 HD Norge

V Sport Premium HD

V Sport Ultra HD 4K

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 1 HD

Asr TV HD

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