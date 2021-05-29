وزير التعليم : امتحانات بعض مواد الصف الثالث الثانوى من المنزل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر حسابه الرسمى فى "فيسبوك": "لطلاب الصف الثالث الثانوى، سيتم حل امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل". من جانبها، أعلنت الوزارة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة فى مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة العربية والاستاتيكا، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتى تتيحها وزارة التربية والتعليم من Discovery Education على منصة إدارة التعلم LMS مجانًا:

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