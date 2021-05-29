محافظ الغربية: تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، خلال جولته التفقدية لمشاريع التطوير والرصف فى المحافظة، أنه يتم رصف 34 شارعا بمركز طنطا و21 بحى أول طنطا و29 بحى ثان طنطا و63 بمركز المحلة و12 بحى أول المحلة و12 بحى ثان المحلة و45 بقطور و39 بزفتى و22 بسمنود و16 بالسنطة و18 ببسيون و27 كفر الزيات بإجمالى 338 فى الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشيء لأصله) بجانب 222 شارعا فى خطة تطوير العشوائيات.

وتابع أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية وتركيب الإنترلوك بشوارع منطقة مصطفى كامل، بالاضافة إلى أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلته الثالثة والتى تمتد من كوبرى قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف حيث يتم تركيب الإنترلوك على جانبى الطريق ودهان الأسوار المعدنية.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الحالية بشارع بطرس، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت فى الجزء المتبقى من كلية التربية النوعية وحتى نهاية الشارع، كما تابع رصف الشوارع المتفرعة من شارع بطرس، وشارع سكة المحلة وما انتهت إليه أعمال التطوير والتى ما زالت مستمرة لاستكماله بشكل نهائى.

ووجه المحافظ رئيسى حى أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق وإدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.