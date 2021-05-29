وزير الأوقاف يوجه بتكثيف العمل الدعوى عبر الفضاء الإلكترونى والسوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتكثيف العمل الدعوى الإلكترونى والاهتمام بالدعوة عبر الفضاء الإلكترونى ووسائل السوشيال ميديا، والعمل على بذل المزيد من الجهد فى مشروع صكوك الأضاحى الذى تتبناه الوزارة للعام السادس على التوالى.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف اليوم مع مدير مديرية أوقاف الفيوم، الدكتور حسنى أبو حبيب، ومدير مديرية أوقاف المنيا، الشيخ سلامة عبد الرازق ، ومدير مديرية أوقاف بنى سويف، لبحث الملفات الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية بالمديريات، وكيفية الارتقاء بالدعوة والوصول برسالة الأوقاف إلى جموع الناس. وأكد وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى ووسائل السوشيال ميديا هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، وذلك لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، كما ناقش وزير الأوقاف تطورات مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، ومبيعات الصكوك بهذه المديريات حتى تاريخه.

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