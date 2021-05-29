لا تطرق الباب الواحد كثيرا.. 10 نصائح من هانى الناظر

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "عشرة نصائح اسمعها منى كطبيب.. واعتبرها من أخ أكبر وحافظ على صحتك.. لا تأكل كثيرًا ولا تجلس كثيرًا ولا تسهر كثيرًا ولا تتكلم كثيرًا ولا تحشر أنفك فى شئون الناس كثيرًا ولا تطرق الباب الواحد كثيرًا ولا تقسوا على نفسك كثيرًا ولا تندم كثيرًا ولا تلوم نفسك كثيرًا، واشكر ربك ليلا نهارا كثيرًا.

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