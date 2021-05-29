انت الان تتابع تفاصيل خبر تقديم المواعيد 9 أيام.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 الجديدة لجميع الموظفين العاملين بالدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 الجديدة، وذلك بعد تبكير مواعيد الصرف، نظراً لأن شهر يونيو هو نهاية العام المال الجاري، حيث سيتم تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو لمدة 9 أيام مقارنةً بمواعيد الصرف الطبيعية والمتبعة.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 الجديدة لجميع الموظفين العاملين بالدولة

وفي الشهور العادية يتم صرف المربات بدايةً من يوم 24 من كل كل ويتم تقسيم الموظفين العاملين بالدولة على 3 أقسام بحسب الوزارات، وكل وزارة تصرف في يوم محدد حتى لا يتم التزاحم على أماكن الصرف منعاً لانتشار فيروس كورونا وحفظاً على صحة المواطنين.

وحول مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 فقد تقرر أن يكون بداية الصرف يوم 15 يونيو، على أن تبدأ يوم 15 لعدد من الوزارات والهيئات وتستمر يومي 16 و17 يونيو لباقي الجهات الحكومية، وتقوم الوحدات الحسابية بإبلاغ موظفيها بمواعيد صرف رواتبهم حتى لا يحدث أي تزاحم.

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وبدايةً من يوليو 2021 فسوف يبدأ العام المالي الجديد، وبداية من يوليو سوف تتم إضافة الزيادات الجديدة لمرتبات الموظفين العاملين بالدولة، واحتساب العلاوة السنوية، والحافز الإضافي وعلاوة الترقية للمستحقين لها، ومضافاً إلى كل ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور بدايةً من العام المالي 2021| 2022.