تقريرللشيوخ يوصي بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية..و زيادة الاستثمارات فى النظيفة

/632953/تقريرللشيوخ-يوصي-بتنويع-مصادر-إنتاج-الطاقة-الكهربائيةو-زيادة-الاستثمارات-فى-النظيفة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توصيات اللجنة فى مجال الطاقة والكهرباء

وتضمن تقرير اللجنة، بشأن مجال الطاقة والكهرباء، التأكيد على أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي، فى إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة 12% فقط من إجمالي الطاقة المولدة، والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات ،وذلك كإتجاه عالمي للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة ،وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية ، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.

وأكدت اللجنة على العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة فى قطاع الطاقة النظيفة حيث أن أغلب الاستثمارات المستهدفة تعد استثمارات اجنبية.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش غدا الأحد ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مكافحة الطوارئ الطبية.