/632957/تقرير-الشيوخ-يوصي-بتحقيق-التنمية-في-المحليات-لتأثيرها-على-الأنشطة-التنموية-بالدولة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصادية،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر تقرير اللجنة برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين توصياته في مجال التنمية المحلية، حيث أبدت الجنة اهتمامها بتحقيق التنمية في المحليات لما لها من تاثير كبير على أغلب الانشطة التنموية في الدولة بما يتسق مع الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يضمن معه تحقيق النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التنمية المحلية المستهدفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير الشيوخ يوصي بتحقيق التنمية في المحليات لتأثيرها على الأنشطة التنموية بالدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.