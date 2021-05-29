/632959/قرار-حاسم-من-مجلس-الزمالك-بسبب-التصريحات-الإعلامية-تفاصيل

أعلنت اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب عن قرار حاسم وحازم بشأن التصريحات الإعلامية خلال الفترة الماضية ، وذلك بعد أن تولت اللجنة مسئوليتها بشكل رسمي عقب رحيل لجنة الفارس الأبيض الماضية.

واكتفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها اليوم برئاسة حسين لبيب بالتصريحات الإعلامية التي خرجت لطمأنة جماهير النادي خلال الفترة الماضية.

وتعكف اللجنة على إنجاز بعض المهام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل خروج تصريحات أخرى من أعضاء اللجنة مع الاعتماد على المنصات الإعلامية الرسمية للزمالك في حالة الإعلان عن أي أمور متعلقة بشئون النادي.

قرار حاسم من مجلس الزمالك بسبب التصريحات الإعلامية

وحرص أعضاء اللجنة على حضور مباراة فريق الكرة الطائرة الأول أمام طلائع الجيش في الدوري من داخل الصالة المغطاة بالنادي لدعم الفريق الذي حقق الفوز باللقاء بنتيجة 3/1 ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بالتساوي مع الأهلي برصيد 59 نقطة ويتبقى المباراة الختامية بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري لتحسم لقب البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في إطار مواجهات الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.