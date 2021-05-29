دوت الخليج ينشر تقرير اقتصادية الشيوخ بشأن العام المالى الجديد

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ينشر موقع دوت الخليج نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، قد أرفقت العديد من التوصيات العامة، بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، ومن أبررزها:

- 1سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليًا وأجنبيًا والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخاريجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما.

2- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادي فى كل قطاعات الاقتصاد المخلتفة.

5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية.

6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية.

7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمي والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محليًا، الأمر الذى سيسهم فى توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.

9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلًا آخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة.

كما تضمن تقرير اللجنة بشأن قطاع الدفاع والأمن القومي ،ووفق ما ورد بالخطة فقد تم تنظيم 712 حدثا ثقافيا وهو أمر غير كاف لنبذ العنف وفق استراتيجية الدولة.

توصيات اللجنة فى مجال الدفاع والأمن القومي:

كما أوصت اللجنة بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف، والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة، مثل قصور الثقافة والمسارح، باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى فى مجابهة التطرف والعنف، وهى الأسس التي تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية ،كما يعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي.