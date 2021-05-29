/632961/تقرير-الشيوخ-يوصي-بإنشاء-مدارس-للتعليم-بالنظام-الياباني-بمختلف-المحافظات

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصادية،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر تقرير اللجنة برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين توصياته في مجال التعليم والبحث العلمي وهما: 1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية. 2- زيادة مخصصات البحث العلمي وبط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي مع ضرورة تاغستخدام الامثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي.

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