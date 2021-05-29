دوت الخليج ينشر تقرير صحة الشيوخ بشأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية «صور»

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ينشر موقع دوت الخليج، تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

أولًا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقابة والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وتنص المادة (18) من الدستور على" لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".

وتنفيذًا للالتزام الدستورى المشار إليه صجور قانون نظام التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الأكتورى.

وجاء رأى اللجنة المشتركة، كالتالى:

تؤكد اللجنة المشتركة على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا.

وإيمانًا من اللجنة المشتركة بأهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.

وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة الغير منتظمة أية أعباء إضافية.

هذا وترى اللجنة المشتركة، أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على النحو الوارد بمشروع القانون، بمثابة الحل لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المرفق، وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر وترجوا الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.