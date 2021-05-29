كرم جبر: الشركة المتحدة لعبت دور مهم فى إصلاح مسيرة الإعلام

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، أن الشركة المتحدة لعبت دور مهم فى إصلاح مسيرة الإعلام الخاص عبر القنوات والبرامج وفى السنوات الأخيرة بدأت تدخل فى إنتاج المسلسلات الوطنية التى كان لها تأثير مهم جدًا فى علاج المشاهدين، لافتًا إلى أن الإعلام ما قبل 30 يونيو كان إعلام معادى وتسيطر عليه الأموال، والرسالة الإعلامية كانت ضد المصالح الوطنية العليا.





وتابع جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الشركة المتحدة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم طرحت رؤية ممتدة للسنوات القادمة، أهم ما فيها إنشاء قناة إخبارية متخصصة كقناة إخبارية إقليمية دولية تعبر عن مصر وأخبارها وسياستها ويكون لها انتشار دولى وهى مهمة كبيرة جدًا وتحتاج وقت كبير ونفقات، والعمل يسير فى اتجاه سليم. وشدد على أن المجلس الأعلى للإعلام يدعم التنافسية والمهنية ومع أى شخص يقدر على عمل إضافة فى الإعلام المصرى.

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