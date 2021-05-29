الثلاثاء.. قداسات إيبارشية حلوان بنسبة 25%

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو، تواكبا مع احتفالات دخول السيد المسيح أرض مصر عودة صلوات القداسات، بنسبة 25% وبالحجز المسبق بداية من الثلاثاء أول يونيو ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر.





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