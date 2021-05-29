تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بهدف ضد مان سيتى

توج فريق تشيلسي الإنجليزى بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره مانشستر سيتى، بهدف دون مقابل، في المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي النسخة الحالية من المسابقة القارية 2020-2021.

نجح كاى هافيرتز في تسجيل هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة بعد إنفراده بالحارس إيديرسون.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن هافيرتز يعد أول لاعب يسجل هدفه الأول فى مسيرته بدورى أبطال أوروبا خلال المباراة النهائية للمسابقة، منذ إلكاى جوندوجان فى نهائي 2013 مع بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ.

كما يعد نجم تشيلسي صاحب الـ21 عاما و352 يوما أصغر لاعب ألمانى يسجل فى نهائي دورى الأبطال منذ لارس ريكن لاعب دورتموند 20 عاما و 322 يوما فى مرمى يوفنتوس فى نهائي عام 1997.

وبات ماسون ماونت أول لاعب إنجليزي يصنع هدفا في نهائي دوري الأبطال منذ ويس براون، لاعب مانشستر يونايتد، عام 2008.

وأجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي تبديلا إضطراريا باستبدال تياجو سيلفا الذى تعرض للإصابة ليشارك كريستنسن بدلا منه في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وانهمر النجم البلجيكى كيفين دى بروين، لاعب مانشستر سيتى، فى البكاء عقب تعرضه للإصابة عقب تدخل قوى من روديجير ليتم استبداله فى الدقيقة 59 من زمن المباراة وشارك جابرييل خيسوس بدلا منه، ليدخل النجم البلجيكى فى نوبة من البكاء لشعوره بالحزن.

وخاض مان سيتي لقاء تشيلسي بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إيدرسون / خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو / خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا / خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج.

تشكيل تشيلسى ضد مانشستر سيتى: حراسة المرمى: إدوارد ميندي / خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس / خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل / خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

ونجح تشيلسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما حقق اللقب موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، فيما خسر البلوز النهائي مرة واحدة في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا.

وكان تشيلسى صعد للمباراة النهائية، بعد تخطى عقبة ريال مدريد الإسبانى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي لنهائي دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي فى نصف النهائي، بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.